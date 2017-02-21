СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами РФ организаций

СБУ разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил глава службы Василий Грицак.

"Спецслужбы РФ и так называемая пятая колонна создали ряд проектов. Они называются Общественный совет Днепропетровска, Социальное Запорожье, Одесса за порто-франко, Харьковская Слобожанщина. Они продвигаются по нескольким направлениям на уровне отдельных регионов через народных избранников разных уровней. Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы с обращениями к Верховной Раде, президенту Украины, создавая иллюзию массовой поддержки ", - сказал он.

"СБУ совместно с ГПУ отмечена противоправная деятельность... Так, руководителем первой группы является бывший помощник министра образования Украины Табачника Кузьменко А.В., получивший задание и финансирование от российских спецслужб. Координатор в регионах - бывший член Украинского выбора Золотарев", - сказал глава СБУ.

По словам Грицака, с начала 2015 года РФ начала финансировать политическую активность на территории Украины, одной из целей которой является скрытая федерализация.