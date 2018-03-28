СБУ разоблачила схему подделки паспортов для выезда в Евросоюз, которые заказывали боевики
Среди заказчиков были боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые решили "легализоваться" в Европе
Фото: Служба безопасности Украины СБУ разоблачила схему подделки паспортов для уеду в Евросоюз
Фото: Служба безопасности Украины СБУ разоблачила схему подделки паспортов для уеду в Евросоюз
Фото: Служба безопасности Украины СБУ разоблачила схему подделки паспортов для уеду в Евросоюз
В Киеве сотрудники СБУ блокировали механизм оформления поддельных паспортов для выезда в Евросоюз, которые заказывали боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.
"Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР", которые решили "легализоваться" в Европе. Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неавтентичних голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа", - говорится в сообщении.
К механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны сотрудники Государственной пограничной службы Украины.
СБУ задержала в Киеве и области трех организаторов группировки.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальшивые паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличных, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщалось, в Николаеве разоблачили ОПГ, занимавшуюся подделкой украинских загранпаспортов.