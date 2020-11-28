СБУ розсекретила документи СРСР про перепис населення України 1937 року

Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив реальну демографічну кризу в Україні через Голодомор.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, розсекречені нині архіви засвідчують, що радянська влада не визнавала жодних натяків на створений нею геноцид.

"Наприклад, Всесоюзний перепис населення 1937 року показав реальну демографічну кризу. Радянські демографи очікували, що в Україні мало би нараховуватися на той момент 35 млн мешканців. Натомість перепис встановив тільки 29 млн, тобто практично на рівні 1926 року", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зауважили, що такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису звинуватили у "отриманні штучно занижених та викривлених цифр" і розстріляли.

Серед цих людей був і Олімпій Квіткін, який не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні і працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не покращує, а придушує добробут широких верств населення".

Матеріали цієї справи зібрані Державним архівом СБУ.