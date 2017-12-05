СБУ сообщила о задержании Саакашвили

Экс-президента Грузии и лидера "Руха Новых сил" сегодня, 5 декабря, задержали сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении.

В присутствии адвоката Саакашвили правоохранители объявили ему о подозрении в совершении преступления.

"Планируется его допрос следователями", - сообщили в СБУ.

Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, генпрокуратура рассказала, в чем виноват Саакашвили.

Между активистами и полицией у дома Саакашвили произошла потасовка. Саакашвили сбежал от обысков через крышу.

На Саакашвили надели наручники и вручили подозрение.