СБУ та прикордонники не коментують викрадення Чауса у Молдові

СБУ не коментує події, які сталися на території інших держав.

Таку відповідь дав речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі кореспонденту Укрінформу щодо подій, які стались у Молдові з екссуддею Миколою Чаусом.

"СБУ не коментує події, які сталися на території інших держав. А в самій Службі кримінальних проваджень щодо пана Чауса немає", сказав він.

У Держприкордонслужбі коментар з приводу можливого перетину кордону Чаусом також не дали, посилаючись на таємницю персональних даних.

Укрінформ також звернувся до НАБУ, де перебуває відповідна справа.

Як повідомляли ЗМІ, колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже покинули Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Раніше президент Молдови Мая Санду вимагала від Міністерства внутрішніх справ і Служби інформації і безпеки (СІБ) у найстисліші терміни з'ясувати ситуацію з викраденням у Кишиневі Чауса.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

У вересні того самого року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року постановила звільнити його з посади судді.



