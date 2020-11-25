СБУ викрила офіцера Нацгвардії, який продавав держтаємниці росіянам

Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії, який передавав секретні дані військовій розвідці РФ.

Як повідомляє СБУ, слідство встановило, що український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію про надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльність іноземних інструкторів, розташування українських військових об'єктів. За це він отримував на свої рахунки грошову винагороду.

Військовому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а суд відправив його під арешт.

Тим часом, генерал СБУ Валерій Шайтанов може отримати 15 років в'язниці за держзраду.

Раніше контррозвідники Служби безпеки України затримали в Києві колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ. Він є фігурантом справи викритого напередодні в зраді генерала Шайтанова, і також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Викриття генерала СБУ Шайтанова може вдарити по шпигунської мережі Путіна на Заході.

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