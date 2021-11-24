СБУ викрили чиновника ЗСУ, який міг передати РФ секретні дані

Співробітники СБУ у Вінницькій області виявили чиновника однієї з військових частин повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), який збирав секретні відомості. Правоохоронці перевіряють, чи причетний він до агентурної мережі російських спецслужб.

Про це повідомляє UATV із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно отримані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об'єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чиновник приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості та зберігав їх за місцем проживання.

Крім цього встановлено, що двоє його близьких родичів добровільно отримали громадянство РФ. При цьому один із них приховував наявність громадянства Росії під час вступу до одного з вишів ЗСУ.

"За обома фактами, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, проводилися слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили у СБУ.

UATV

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