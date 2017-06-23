СБУ возбудила дело против Мельничука и Айдара

Дело против бойцов Айдара расследуется по статье "создание террористической группы" и "разбой".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разбойного нападения внефракционного депутата Сергея Мельничука и его батальона Айдар в Новосветловке Луганского области в 2014 году. Об этом заявили Владимир Винник и Андрей Сухаревский, которых признали потерпевшими в этом процессе, передают Украинские новости.

По словам Винника, СБУ открыла уголовное производство в сентябре 2016 года на его заявление, которое правоохранители отказывались рассматривать более трех лет. Дело расследуется по статье "создание террористической группы" и "разбой".

Винник рассказал, что утром 15 августа 2014 года в его дом ворвались 10 пьяных бойцов Айдара, среди которых был сам Мельничук. По словам потерпевшего, они избили его зятя Андрея Сухаревского, похитили два автомобиля, 11,4 тыс долларов и 5,6 тыс гривен.

По его словам, тогда Айдар ограбил почти все дома в поселке.

"Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома", - сказал Винник.

На запрос Украинской правды о том, за какие действия открыли это уголовное производство, в СБУ не дали конкретного ответа.

Ранее сообщалось, что Сергей Мельничук покинул ряды фракции Воля народа. Ранее Мельничука обвиняли в создании ОПГ.

Батальон Айдар был создан в мае 2014 года по инициативе сотника Самообороны Майдана Сергея Мельничука. В том же году комбат был избран депутатом Верховной Рады.

В марте 2015 года добровольческое подразделение переформировали в 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ.