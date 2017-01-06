СБУ вызывает на допрос самопровозглашенного "экс-губернатора" Донецкой области Губарева

СБУ вызывает на допрос бывшего самопровозглашенного "губернатора" Донецкой области Павла Губарева. Повестка на допрос опубликована в газете "Урядовий кур'єр".

СБУ ожидает Губарева 11, 12, 13 января в Киеве для проведения следственных и процессуальных действий. В сообщении сказано, что Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

"Подозреваемый Губарев, 10.03.1983 г. р., в соответствии с требованиями ст. 42, 133, 135 УПК Украины вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 г. к старшему следователю ОВД ГСУ СБ Украины Романченко А. А. в каб. 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33 (тел.: 044-255-84-88) для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве No 22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - сказано в повестке.

В розыск, напомним, Губарев был объявлен в мае 2014 г., а в феврале прошлого года разведка сообщала о том, что Губарева назначили "мэром" оккупированной Ясиноватой.