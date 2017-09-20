СБУ заблокировала назначение Станчака главой "Укртрансгаза"

Служба безопасности Украины заблокировала процесс назначения Павла Юзефа Станчака главой ПАО "Укртрансгаза".

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали, по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System... Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.

По словам Коболева, в таких условиях назначать Станчака нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.

"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Бальчуна в "Укрзализныце", - добавил он.

22 августа "Нафтогаз" утвердил назначение Станчака главой "Укртрансгаза". Станчак - выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Он работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A.

Предыдущий президент УТГ Игорь Прокопив был уволен 17 марта.