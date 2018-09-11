СБУ задержала бывшего "замглавы Севастопольской горадминистрации"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали "замглавы Севастопольской городской государственной администрации" Олега Кизименко. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщил Луценко, по данным следствия Кизименко на указанной должности способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ в подрывной деятельности против Украины.

"Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские правоохранители идентифицировали 900 участников так называемой "Самообороны Крыма", которые способствовали аннексии полуострова в 2014 году. Кроме того, Луценко сообщал, что сейчас собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций и нападениях на проукраинских активистов.

Отметим, с момента временной оккупации Автономной Республики Крым (АРК) зафиксировано 9 случаев пыток граждан Украины на территории полуострова.