СБУ задержала переводчика Гройсмана по подозрению в шпионаже - СМИ

Служба безопасности Украины задержала должностное лицо Секретариата Кабинета министров по подозрению в работе на российские спецслужбы. Подозреваемого задержали на рабочем месте.

Согласно данным следствия, чиновника завербовали во время длительной заграничной командировки.

"Чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - сказано в пресс-релизе СБУ, распространенно вечером в среду, 20 декабря.

По данным информагенства "Українські новини", задержанным оказался заместитель главы службы протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По информации издания ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента. С Гройсманом Ежов начал начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел в на работу в правительство. В его обязанности входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.

По материалам: Українські новини