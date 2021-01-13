СБУ закрила справу щодо держзради ексглави української делегації в ТКГ і керівника ОП

Провадження правоохоронці розслідували через спробу створити так звану Консультативну раду за участю бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

Справу щодо державної зради ексголови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми та керівника Офісу президента Андрія Єрмака закрила СБУ. Відповідну постанову опублікував нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович.

Провадження правоохоронці розслідували через спробу Єрмака та Кучми створити так звану Консультативну раду за участю бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". У постанові про закриття справи Служба безпеки пояснила: дії українських представників не можна трактувати як сприяння Росії у здійсненні підривної діяльності проти України. Адже згода на створення Консультативної ради з терористами ОРДЛО була попередньою і не мала жодних правових наслідків для нашої держави.

Нагадаємо, у травні торік ЗМІ опублікували документ із переговорів у Мінську. У ньому мовилося, що українська делегація погодилася створити Консультативну раду за участю Києва та бойовиків терористичних "Л/ДНР". А Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ у такому форматі були б країнами-спостерігачами. Ця подія отримала великий резонанс, бо такий формат перемов фактично означав би початок прямих переговорів Києва з бойовиками, чого постійно домагається Москва. Зрештою Україна не підписала офіційно цей документ. Натомість українська делегація запросила на переговори в Мінськ переселенців із Донбасу.

5 Канал

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