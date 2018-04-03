СБУ закроет въезд в Украину всем выдворенным из стран ЕС российским дипломатам

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского Союза. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками.

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал он, отметив, что украинская сторона не спекулирует на вопросе обмена заложников.

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, по моему мнению, акция", - добавил он.

Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23- из Великобритании.

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60-ти разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран европейского Союза", - сообщил В.Грицак.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

А 31 марта СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из США, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата.