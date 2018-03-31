СБУ закрыла въезд российским дипломатам, выдворенным из США

СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет 60 гражданам РФ, выдворенным из США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора

Как сообщает пресс-служба СБУ, запрет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - отметили в Службе безопасности.

Там напомнили, что 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.

По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.

29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.

В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.

В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.