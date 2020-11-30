СБУ запідозрила благодійну організацію з Закарпаття в сепаратизмі і пропагуванні "Великої Угорщини"

Служба безпеки провела обшуки у функціонерів благодійного фонду на Закарпатті. Їх підозрюють у сепаратизмі на користь Угорщини, також у цій справі вивчають можливе втручання у внутрішні справи України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відомство перевіряє причетність фонду до діяльності, направленої проти державного суверенітету України.

"Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Також в СБУ кажуть, що деякі публічні українські діячі могли сприяти діям іноземної держави, а конкретно, їх підозрюють "у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій з ознаками державної зради".

У відомстві також розповіли, що під час обшуків вилучили друковані матеріали, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

На опублікованих СБУ фото є логотип організації KMKSZ — Угорська культурна асоціація Закарпаття. У регіоні є партія KMKSZ, за яку на місцевих виборах агітували представники угорської влади. Поза політичною площиною KMKSZ діє як громадська організація.

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