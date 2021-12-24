СБУ заперечує відкриття справи проти нардепа Шевченка

Слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка. Він раніше казав, що на нього завели справу за державну зраду.

Про це РБК-Україна відповіли у прес-службі СБУ.

Так, у СБУ зазначили, що не починали кримінальні провадження стосовно Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу.

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", - наголосили у відомстві.