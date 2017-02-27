СБУ запретила Рубану ездить на оккупированную часть Донбасса

Служба безопасности Украины отменила разрешение на пересечение линии разграничения руководителю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Об этом проинформировала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"СБУ отменила разрешение о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану В.В.", - отметила она.

Ранее Гитлянская сообщала, что сотрудники Службы безопасности опрашивают Владимира Рубана в связи с нарушением им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

Как сообщалось, руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан 24 февраля вместе с народным депутатом Надеждой Савченко ездили в "ДНР", чтобы, по их словам, посетить военнопленных.