СБУ запретила въезд российским дипломатам, выдворенным из Британии

Служба безопасности запретила въезд в Украину 23 гражданам России, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами, сообщили "ДС" в пресс-службе ведомства.

Василий Грицак также подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Как сообщала "ДС", уже 27 стран выслали разное количество российских дипломатов. Среди них США, Великобритания, Украина, а также ряд государств ЕС. Лидерами являются США (60 высланных дипломатов), Великобритания (23) и Украина (13).