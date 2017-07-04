СБУ запретила въезд в Украину чешскому депутату Шарапатке

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны чешскому депутату Милану Шарапатке на срок до 21 октября 2018 года из-за незаконного визита в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в СБУ.

"Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму запретило въезд чешскому депутату Милану Шарапатке до 21 октября 2018 года за действия, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины", - заявили в СБУ.

То есть, разъяснили в украинской спецслужбе, указанный гражданин Чехии посещал временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым с нарушением действующего законодательства Украины.

