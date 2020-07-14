СБУ затримала автора "плівок Єрмака"

Автора записів на так званих "плівках Єрмака" затримала 14 липня Служба безпеки України.

Дмитро Штанько записав скандальні розмови начебто із братом глави Офісу президента України Денисом Єрмаком.

Штанька і його спільника затримали після отримання 100 тис. дол. за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна. Про це повідомили "Ліга" та "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в СБУ.

Спецслужба заявила, що припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється в скоєнні шахрайських дій (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Інших деталей операції поки немає.

Штанько записував відео, яке згодом оприлюднив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос. Брат Андрія Єрмака Денис пропонував державні посади за гроші.

Штанько - колишній підполковник міліції - слідчий, криміналіст, юрист- правознавець, кандидат юридичних наук. У 2013 році він проходив у справі про шахрайство з платіжними картками, але його виправдали. Згодом Штанько фігурував в різних справах СБУ як "свідок" і "заявник".

У квітні СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування Єрмака. Нагадаємо, що Андрій Єрмак заявив про необхідність ухвалення закону, що передбачає покарання за публікацію секретних розмов чиновників.

1 квітня Денис Єрмак назвав опубліковані відео "нарізкою з вирваним контекстом".

23 квітня справу про "плівки Єрмака" передали з НАБУ в Нацполіцію, а кваліфікацію змінили із "зловживання впливом" на шахрайство.

2 червня ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження про вчинення кримінального злочину "родичем високопоставленого чиновника Офісу президента".

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