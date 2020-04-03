СБУ здійснюватиме контроль за розподілом медзасобів у регіонах - Зеленський

До здійснення контролю за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах, буде залучена СБУ. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Мною поставлено завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все що ми отримуємо - все віддаємо в області", - сказав Зеленський.

З його слів "притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або ще гірше - продавати медзасоби ми не дамо нікому".