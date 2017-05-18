«Сделки» между Западом и Россией в отношении Украины быть не может (Verkkouutiset.fi, Финляндия)

Сотрудник Института внешней политики Финляндии Аркадий Мошес считает, что однозначной «сделки» в отношении Украины между Западом и Россией быть не может.

Вооруженная стадия конфликта в Донбассе началась три года назад, в мае 2014 года. С этих пор продолжаются разговоры о том, придет ли в конце концов Запад к договоренности с Кремлем, «перевернет ли страницу» и «заключит ли сделку» в отношении Украины в обмен на сотрудничество с Россией в других областях.

По словам Мошеса, быстрое возвращение к прежним взаимоотношениям после войны между Россией и Грузией 2008 года и вялая реакция Запада на присоединение Крыма дают повод сомневаться в том, что возможность такой договоренности существует.

Он полагает, что на данный момент Запад формально обязался способствовать разрешению конфликта и поддержанию территориальной целостности Украины.

«Постепенно дипломатическая риторика становится менее двусмысленной, называя Москву причиной продолжения конфликта. В марте 2015 года Совет Европы выдвинул условием для прекращения санкций выполнение Россией Второго минского соглашения. Договоренность предполагает восстановление контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в зоне конфликта», — пишет Мошес.

Украину «нельзя отдать»

Мошес считает, что некоторые факторы могут объяснить, почему «взаимопонимание» не достигнуто.

«Во-первых, значительная часть западных политических кругов пришла к выводу о том, что речь идет не только о конфликте Украины с Россией, но и о более широком конфликте. Украина была лишь его частью».

«Более значительной проблемой были постоянные разговоры о новой холодной войне, новых дислокациях войск с обеих сторон и обеспокоенность Запада тем, что Россия вмешивается во внутренние дела западных стран, а также способами ведения «гибридных войн». Эту проблему невозможно решить только на Украине», — считает Мошес.

«Во-вторых, сейчас стало более четким понимание того, что раздел мира, подобный тому, что произошел на Ялтинской конференции 1945 года, абсолютно невозможен, и что Украину «нельзя отдать», что бы ни говорили», — продолжает он.

По мнению Мошеса, если бы в существующей обстановке Запад заставил Украину одобрить гипотетическое соглашение между Западом и Россией, которое не устроило бы Киев (например, федеральное устройство страны), скорее всего, это привело бы к серьезной политической или даже военной нестабильности у границ стран ЕС, например, к «отстаиванию сложившихся сфер влияния».

В-третьих, Мошес отмечает, что выбранные формы сотрудничества между Россией и Западом не сработали.

«Обмен Украины на Сирию не удался, потому что Россия и Запад занимают в Сирии разные позиции».

Мошес говорит, что все это, однако, не означает, что Запад отказался от попыток сохранить прагматичное взаимодействие с Россией.

«Разрядка напряженности любой ценой остается самой важной задачей ЕС», — считает Мошес.

По его мнению, Запад воздерживается от дальнейшего повышения ответственности России за конфликт на Украине, потому что он не хочет обострения ситуации по очевидным причинам. Запад, пожалуй, и не может сделать многого, чтобы перехватить инициативу у Москвы.

С точки зрения Запада, замороженный конфликт или даже продолжительный период прекращения огня значительно бы улучшил обстановку.

«Осталось увидеть, есть ли в сложившейся ситуации возможность для ведения переговоров, хочет ли Запад пойти дальше, чем полуофициальные заявления о несоблюдении второго Минского соглашения и постепенного снятия санкций, будет ли Москва удовлетворена замороженным конфликтом без вмешательства в дела Украины. Может быть, это пока еще нереально, но все-таки (этот аспект) остается минимальным условием для действительного улучшения отношений между Западом и Россией», — пишет Аркадий Мошес.