Сегодня - День сопротивления Крыма российской оккупации

Четыре года назад Россия аннексировала украинский полуостров

Четыре года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

В противовес этому митингу был организован митинг "Русского единства", под руководством приспешника российских оккупантов Сергея Аксенова, напоминает Укринформ.

В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации Крыма, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое "дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.

"Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину, - вспоминал спустя время лидер крымских татар Рефат Чубаров. - Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром".

В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. "Зеленые человечки" захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" россияне признали, что "зеленые человечки" были военнослужащими ВС РФ.

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины.

В свою очередь, СНБО Украины из-за агрессии России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.

Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. В частности, за это время было принято три резолюции ООН по Крыму. Ряд западных стран ввели против РФ экономические санкции. С тех пор прошло четыре года и ситуация на аннексированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения.

Сейчас в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна- агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.