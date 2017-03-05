Сегодня Насиров будет освобожден из-под стражи, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура исключает вручение отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову нового сообщения о подозрении в воскресенье.

Об этом сказал журналистам прокурор Андрей Перов, передают Укаїнські Новини.

Он отметил, что 72-часовой срок задержания Насирова в рамках врученного ему 2 марта сообщения о подозрении истекает в воскресенье в 23:50.

По истечению этого срока Насиров будет освобожден из-под стражи.

Прокурор отрицает, что главе ГФС может быть вручено новое сообщение о подозрении для продления срока задержания.

"О другом производстве, в рамках которого Роману Насирову можно было бы сообщить о подозрении, мне на данный момент неизвестно", - сообщил Перов.

Он отметил, что Насиров находится в здании суда.

Подъезды к зданию суда заблокированы активистами "Автомайдана".

Они настаивают на том, что судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову должен состояться в воскресенье.

Как сообщали Українські Новини, суд объявил перерыв в деле Насирова из-за ходатайства об отводе судьи.

Затем САП официально подтвердила перенос избрания меры пресечения Насирову на 6 марта.

Напомним, САП хочет арестовать все имущество Насирова. Также САП требует арестовать Насирова с алтьтернативой залога 2 млрд гривен.