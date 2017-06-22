Сегодня парламент рассмотрит законопроект о КСУ и налоговые вопросы

Народные депутаты 23 июня рассмотрят в повторном первом чтении законопроект "О Конституционном Суде Украины" и вопросы налоговой и таможенной политики.

Это предусмотрено повесткой дня парламента на 22 июня.

В частности, среди вопросов налоговой и таможенной политики законопроект об аудиторской деятельности; проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине; законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно информационных, телекоммуникационных и информационно- телекоммуникационных систем и средств их обеспечения).

Кроме того, в сегодняшней повестке дня ВР также предусмотрены вопросы энергоэффективности.