Сегодня послы ЕС рассмотрят вопрос о безвизовом режиме с Украиной

Сегодня, 26 апреля, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) рассмотрит вопрос предоставления Украине безвизового режима.

Этот вопрос внесен в повестку дня заседания.

Комитет должен принять решение относительно проекта законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

Безвизовый режим для украинцев: куда, как, кому можно ехать и на сколько дней

Если решение будет позитивным, оно должно будет еще утверждено Советом ЕС.

После этого документ должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны, а также опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Напомним, что 6 апреля Европейский парламент поддержал предоставление Украине безвизового режима.

Trust.UA

http://www.trust.ua