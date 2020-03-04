Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта обсудят ряд законодательных инициатив, ожидается рассмотрение вопроса об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Согласно опубликованной повестке дня, парламентарии сегодня должны рассмотреть несколько законопроектов. Вместе с тем, как уточнили в Офисе президента, Зеленский попросил внести в повестку вопросы по Кабмину и отчет правоохранителей.

Как позже стало известно, вопросы по Кабмину включают в себя отправку в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также нескольких министров.

Как рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, Зеленский предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной.

"Это размещение иностранных войск в Украине, это вопрос учений, это разграничение внутренних вопросов, связанных с главным штабом и министерством обороны", - отметил он.

Сообщается, что Владимир Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании.

4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук уже написал заявление об отставке.

ATR.ua

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