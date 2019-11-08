Сегодня суд в Гааге определит дальнейшую судьбу иска в деле Украины против РФ - Зеркаль

Сегодня в 16.00 по киевскому времени Международный суд ООН определит дальнейшую судьбу иска Украины против России относительно нарушения ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

Заместитель министра напомнила, что сегодня Международный суд ООН огласит свое решение относительно предыдущих возражений РФ по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По ее убеждению, "это будет сложный день и важный одновременно", поскольку станет понятно, какой именно подход будет применять суд к этому делу.

"Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или суд примет позицию Украины и будет обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина противостоит России на многих фронтах, начиная от военного, заканчивая информационным и киберфронтами, но есть еще один - юридический.

"Кроме агрессии, Россия прибегла к нарушению многочисленных норм международного права. Нашим ответом и реакцией является использование различных площадок для привлечения России к международной ответственности за такие нарушения", - заявила Зеркаль.

Она напомнила, что в 2017 году после надлежащего выполнения всех изнурительных досудебных процедур украинская сторона обратилась в международный суд с просьбой рассмотреть спор относительно пренебрежения Россией упомянутых двух конвенций.

"В 2018 году мы подали свой меморандум, который подробно фиксирует и описывает каждый факт нарушения Россией своих международно-правовых обязательств. Россия решила не отвечать на наш меморандум и воспользовалась своим правом высказать возражение относительно наличия у суда юрисдикции, затягивая суд и нас в свою любимую юридически казуистически игру", - напомнила Зеркаль.

Сегодня суд должен объявить свое решение относительно возражений России по вопросу юрисдикции. "Президент Международного суда ООН судья Абдулкави Ахмед Юсуф на заседании, которое начнется в 16 часов по киевскому времени, огласит резолютивную часть решения, которая и определит, каким образом наш иск будет двигаться дальше", - сообщила она.

По словам Зеркаль, "прогноз международных судебных решений - очень неблагодарное дело, особенно если тебе противостоит постоянный член Совета безопасности ООН, который имеет устойчивое лобби".

В то же время она заявила, что суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая является единственным инструментом, позволяющим привлечь к ответственности за финансирование терроризма. По ее словам, именно сегодня станет известно, встанет ли суд на защиту сотен людей, пострадавших от спонсируемого Россией терроризма, включая жертв катастрофы самолета рейса МН17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе.

"Относительно Конвенции по противодействию расовой дискриминации. Здесь вопрос, согласится ли суд дать надлежащую оценку политике России в Крыму, направленной на запугивание и культурное уничтожение украинцев и крымских татар, или же примет пропагандистские аргументы России", - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

3-7 июня суд в Гааге рассмотрел возражения России относительно иска Украины, которые Москва подала в суд 12 сентября 2018 года.

Зеркаль назвала возражения России относительно иска Украины манипулятивными.