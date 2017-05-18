Сегодня Украина чтит память жертв депортации крымских татар

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман почтил память жертв депортации крымских татар.

Он отметил, что Украина справедливо признала эту депортацию геноцидом, ведь от этого пострадали около 200 тысяч человек, почти половина из них погибли еще в пути "от нечеловеческих условий перевозки или уже на месте".

"Нет слов, которые бы описывали грусть и печаль, что окутывают нас, когда мы слышим об истреблении целых народов. Украинцы не из учебников истории знают, что такое геноцид и какие травмы он оставляет в национальном сознании. Это бесконечная боль, в течение поколений оставаться в народной памяти, влиять на его культуру и даже на социально-экономическое развитие", - сказал премьер-министр.

Также Гройсман добавил, что и сегодня крымскотатарский народ настигла новая беда.

"В оккупированном Крыму происходят преследования и травли крымскотатарских активистов, запрещаются мирные собрания, оккупационная власть не позволяет почтить память жертв депортации. Страшно осознавать, что сегодня, в начале XXI века, целый народ снова подвергается жесткому преследованию, прежде всего по национальным, религиозным и конфессиональным признакам. Крымские татары раз оказались перед смертельной угрозой", - подчеркнул он.

"Это наша общая беда и вызов не только нашим крымскотатарским собратьям и соотечественникам, но и всей Украины и цивилизованному человечеству. Мы никогда не предадим своих крымскотатарских братьев и бок о бок с ними будем бороться за жизнь, достоинство и свободу наших народов. Вместе мы обязательно победим!

Призываю всех соотечественников сегодня минутой молчания почтить память погибших крымских татар и других народов", - подытожил политик.

Также секретарь СНБО Александр Турчинов сказал:

"Сегодня события в Крыму развиваются по схожему сценарию. Путинская Россия, аннексировав полуостров, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар. Все проявления неповиновения и неприятия аннексии жестко подавляются, активистов арестовывают и осуждают по надуманным обвинениям.

Он добавил, что агрессоры во все времена понимали только силу, поэтому ответ может быть только один - сильная консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессивных проявлений внешней политики РФ.

"Грубая жестокая сила никогда не победит правду и справедливость", - прокомментировал Турчинов.