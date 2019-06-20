Сегодня в повестке дня Рады только один законопроект

Верховная Рада в четверг, 20 июня, продолжит рассмотрение поправок к проекту закона Избирательного кодекса Украины во втором чтении. В повестке дня парламента только один законопроект.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов ускорить рассмотрение поправок Избирательного кодекса, однако народные избранники зарегистрировали около 4,6 тысяч поправок к законопроекту.

В то же время посещаемость депутатами парламента на этой неделе не была достаточно высокой, чтобы они могли принять хоть одну из поправок.

7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект No3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины". Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками при выборах народных депутатов Украины с проходным барьером на уровне 4%.

Отметим, что реформа избирательного законодательства является одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного фракциями БПП, "Народного фронта", "Взаимопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины" в ноябре 2014 года.