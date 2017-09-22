Сегодня в Раде представят проект Бюджета-2018

В Верховной Раде Украины сегодня, 22 сентября 2017 года, пройдет час вопросов к правительству, после чего нардепы продолжат рассмотрение судебной реформы. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Сообщается, что после часа вопросов к правительству парламент продолжит во втором чтении рассматривать проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин 22 сентября представит в Раде проект госбюджета-2018.

"Завтра (22 сентября, - ред.) мы будем представлять в парламенте проект бюджета на 2018 год, который предусматривает 3% роста национальной экономики. Мы будем усиливать наши позиции структурными реформами, а также изменениями", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.