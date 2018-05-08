Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

День памяти и примирения в Украине ежегодно отмечается 8 мая. Этот праздник был установлен в 2015 году в честь жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения: история праздника

8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. В память об этом историческом событии во многих странах мира ежегодно 8 мая отмечается День памяти и примирения.

К 60-му юбилею Победы во Второй мировой войне в 2004 году Генеральной ассамблеей ООН была принята Резолюция об установлении Дней памяти и примирения 8 и 9 мая в честь героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацистской Германией в 1939-1945 гг. Всем странам в составе организации было предложено в один или оба из этих дней проводить мемориальные мероприятия и почитать жертв Второй мировой войны. При этом, Резолюцией признается, что каждое государство может также устанавливать свои Дни Победы и освобождения.

В большинстве европейских стран памятную дату окончания Второй мировой войны отмечают именно 8 мая. Праздник носит название "День победы над нацизмом", или же "День окончания Второй мировой войны в Европе".

8 мая 1945 года в 23:01 (по Берлину) Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии, и уже в этот день во многих городах Европы и Америки начались массовые празднования.

В Лондоне торжество состоялось на Трафальгарской площади. С балкона Букингемского дворца англичан поздравили король Георг IV премьер-министр Уинстон Черчилль, а принцессы Елизавета (будущая королева Елизавета II) и Маргарет инкогнито праздновали в толпе людей. В США парады прошли в Нью- Йорке на Times Square, в Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго.

Масштабное празднование победы в борьбе с фашизмом состоялось в Москве на Красной площади 9 мая 1945 года, когда акт о капитуляции Германии был доставлен Сталину. В республиках Советского Союза праздник День Победы был установлен на 9 мая.

День памяти и примирения в Украине: мероприятия

Памятная дата 8 мая была закреплена Указом президента Петра Порошенко в 2015 году для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

Фото: Символы Дня памяти и примирения (facebook.com/babybox)

Символом праздника является красный мак. Этот цветок - памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела. Цветы красного мака изначально были символом трагических событий Первой мировой войны, и воспевались в стихотворении "На полях Фландрии" канадца Джона Маккрея. В 2014 году красный мак и слоган "Ніколи знову" стали использоваться в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне.

К Дню памяти и примирения приурочены мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встречи с ветеранами. Акция "Первая минута мира" также проходит ежегодно в городах Украины 8 мая в 23:01.

8 мая 2018 в 11:00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне откроется фотовыставка "Герои".

На Певчем поле в День памяти и примирения с 12:00 до 18:00 пройдет художественная программа "Рокам ніколи пам'яті не стерти", в которой примут участие коллективы самодеятельности ветеранов.

В филиале Музея истории Киева (Музее оккупации) в 12:00 8 мая начнется кинолектроий "Битва за Днепр и освобождение Киева".

Общеукраинская акция "Первая минута мира" с участием первых лиц государства начнется 8 мая 2018 в 22:40 в столичном Национальном музее истории Украины.

Празднования в честь окончания Второй мировой войны продолжатся 9 мая. Этот день является официальным выходным днем для украинцев, а с 2016 года праздник носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне.