Сегодня в Украине заканчивается действие военного положения

Сегодня, 26 декабря, в 14:00 заканчивается действие военного положения, введенного в некоторых областях Украины.

Согласно Статье 7 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" "Военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях прекращается по истечении срока, на который оно было введено".

Военное положение в Украине было введено с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток - до 14 часов дня 26 декабря 2018 года.

Режим военного положения действовал в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в ряде областей / фото krymr.com

В список входили Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола с РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.