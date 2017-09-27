Сегодняшнее заседание суда по рассмотрению дела о госизмене Януковича завершено

Заседание Оболонского районного суда г. Киева по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича завершено.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание завершено из-за занятости его адвоката Максима Герасько по другому делу.

Следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Герасько заявил журналистам, что намерен посетить Януковича, но еще не знает, когда именно.

Также он сообщил, что сначала обратится в Центр бесплатной правовой помощи относительно финансирования этой командировки, но отметил, что, если денег не дадут, он готов ехать за свой счет.

Как сообщал УНИАН, ранее Герасько заявил ходатайство о перерыве в судебном заседании для встречи с подзащитным и объяснил, что хочет поехать к Януковичу для "согласования с ним правовой позиции". Также защитник просил, чтобы суд распорядился выделить ему деньги на поездку.

Прокуроры заявили, что Герасько может поехать к своему клиенту в свое свободное время.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Экс-президента судят заочно.