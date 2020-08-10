Секретар РНБО Данилов зафіксував відсутність пострілів та втрат у зоні ООС

Сьогодні, 10 серпня, повідомляється, що режим припинення вогню в Донбасі в цілому витримується, починаючи з 27 липня.

В Об'єднаних силах України немає бойових втрат, заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від багатьох раніше оголошених призупинень вогню, які налічували кілька днів, сьогодні триває вже п'ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", заявив Данилов.

Секретар РНБО сподівається, що ситуація, що склалася в зоні ООС, продовжиться і надалі.

"Надії, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості і надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, обробленими програмно- апаратним комплексом СОТА, який дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони", сказав Данилов.

10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Головне управління розвідки Міноборони України має вдосконалити аналітичну діяльність, а також посилити стратегічну та оперативну роботу.

Про це Зеленський заявив під час представлення нового начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, повідомляє сайт Глави держави.