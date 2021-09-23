Секретар РНБО назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

Верховна Рада 23 вересня прийняла так званий "закон про олігархів". Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов назвав цю дату "найважливішим днем у новітній історії України".

На думку секретаря РНБО, своїм голосуванням у Верховній Раді народні депутати обрали для України майбутнє без кланово-олігархічної системи. Данилов вважає, що ухвалення закону дасть можливість спробувати побудувати державу рівних можливостей.

"За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги ", - гучно висловився Олексій Данилов у своєму пості в Facebook.

Данилов подякував усім народним депутатам, які проголосували за законопроєкт президента Володимира Зеленського і "дали шанс на глибинні зміни, і, найголовніше, дали надію на краще майбутнє, на яке українці заслуговують".За закон голосували 229 "слуг народу"

Зазначимо, що парламент у другому читанні підтримав закон про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 229 голосів віддали "слуги народу", 18 - "За майбутнє", 11 - "Голос", 15 - "Довіра", 6 - позафракційні. Проти, до речі, проголосували тільки "Євросолідарність" й ОПЗЖ

Вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України, а також буде створено Реєстр олігархів.

Закон Про статус олігархів

Олігархом визнаватиметься особа, яка має значний економічний чи політичний вплив у суспільному житті. Також щоб вважатися олігархом необхідно мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку і володіти активами на більш ніж 1 мільйон прожиткових мінімумів (2379 грн). Також документом передбачено створення "реєстру олігархів".

До офіційно визнаних олігархів застосовуватимуть низку обмежень. Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій і брати участь у великій приватизації.