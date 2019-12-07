Секретар РНБО зробив заяву після закритого засідання

Україна має сценарії на випадок будь-яких результатів і домовленостей на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п'ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію" - сказав він в коментарі журналістам за підсумками засідання РНБО.

Засідання в закритому режимі пройшло в зв'язку з майбутньою зустріччю лідерів країн "нормандського формату".

Данілов не уточнив, що передбачає кожен з п'яти варіантів, але заявив, що один із них затвердили як основний.

Відомо, що 3 грудня на координаційній нараді в Офісі президента затвердили деяких п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Секретар РНБО додав, що пов'язані з підготовкою до саміту процеси "відпрацьовували" 22 українські держоргани і спецслужби.

За його словами, президент України Володимир Зеленський поїде на зустріч нормандської четвірки, "озброївшись" інформацією, яка буде використовуватися в інтересах країни.

"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, я думаю, буде абсолютно з користю використана в інтересах нашої держави", - заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що держава не знімає з порядку денного питання повернення окупованого Криму до складу України.

"Питання Криму ми не знімаємо з порядку денного, тому що питання Криму також для нас є ключовим. Ми свої землі, які належать Україні, ми свою територіальну цілісність будемо захищати", - сказав він.