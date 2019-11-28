Секретарь СНБО не подтвердил готовность Украины к прямым переговорам с "Л/ДНР"

Сейчас нельзя говорить о том, что Украина согласится на прямые переговоры с руководством террористических "ДНР/ЛНР".

Об этом по результатам панельной дискуссии "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос относительно заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости прямого диалога президента Украины с властью "ДНР/ЛНР".

"Давайте поймем, что словосочетание Лаврова "власть Донецка и Луганска" - это кто? Я человек, который до сих пор прописан в Луганске, и когда речь идет о выборах, о многих моментах, я хотел бы понимать: со мной будет кто- то общаться? Поэтому, конечно, наши оппоненты, враги будут делать все, чтобы мы пошли на какие-то отношения с этими ... Вот нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная, нам нужна нормандская встреча. Я уверен, что президент Владимир Зеленский ни одного шага на какие-то уступки, которые не будут на пользу нашему государству, не сделает", - отметил Данилов.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине очень нужна встреча в "нормандском формате", чтобы напрямую задать некоторые вопросы президенту РФ Владимиру Путину