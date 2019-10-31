Секс-скандал в Раде: в "Слуге народа" не будут наказывать Яременко

В партии "Слуга народа" не видят причин наказывать председателя комитета по международной политике и межпарламентской политике, и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко за секс-скандал в Верховной Раде. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Українські Новини".

На вопрос журналистов, будут ли применяться какие-либо санкции относительно нардепа Яременко, глава фракции ответил:

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили".

Также Корниенко считает, что съемка личной переписки нардепа с проституткой в зале ВР - вмешательство в личную жизнь.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - добавил он.

Напомним, издание #Буквы сообщило, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во вторник, 29 октября, во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств с проституткой.

Сначала нардеп разместил пост на своей странице в Facebook, где заявил, что это была осознанная провокация с его стороны. Потом запись исчезла, а на ее месте появилось сообщение с извинениями. Позже журналистам стало известно, что извиниться Яременко вынудил пранкер "Джокер" от имени генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.