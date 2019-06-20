Семь партий сохраняют шансы на попадание в Верховную Раду - опрос

Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром "Социальный мониторинг", в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля проходят пять партий и еще две близкие к пересечению проходного барьера в 5%.

В частности, в рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционный платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%). Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь", которые имеют по 4% поддержки.

При этом 58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать. 4% опрошенных заявили, что скорее всего не примут участия в голосовании, а еще 7% однозначно не планируют голосовать. Остальные не определились.

Опрос проводили Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко и Центр "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2001 респондента методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Ошибка репрезентативности исследования 2,3%.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая в Украине стартовала предвыборная кампания. ЦИК открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины и партий, которые собираются баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Выдвижение депутатов партиями закончилось 10 июня, а подача документов для регистрации заканчивается 20 июня. Сняться с выборов можно будет до 30 июня.