Семье Насирова официально не хватает более $1 млн для внесения залога

В поданной главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым декларации сумма его сбережений и сбережений жены составляет около $2,66 млн, тогда как суд требует залог в $3,7 млн.

Сбережений отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его жены Екатерины Глимбовской не хватит на уплату назначенного Соломенским районным судом Киева залога. Об этом свидетельствует поданная Насировым декларация, о сообщает издание "ГОРДОН".

7 марта Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 100 млн грн (около $3,7 млн).

Сумма зарегистрированных Насировым сбережений - примерно $2,66 млн. Его адвокаты заявили, что возможность внесения залога будет рассматриваться после рассмотрения апелляции на решение Соломенского райсуда.

Решение о мере пресечения главе ГФС намерена обжаловать и Специализированная антикоррупционная прокуратура.