Семенченка на два місяці запроторили в СІЗО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку у справі буцімто створення незаконного збройного формування.

Про це сам Семенченко повідомив із зали суду у Facebook.

"Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати", - заявив він.

Водночас Семен Семенченко зазначає, що не визнає усі звинувачення щодо нього. Він зазначає, що справа проти нього є російською провокацією спецслужб Російської Федерації. Підставою до цього, за його словами, стала робота його команди проти ПВК "Вагнер".

"Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу", - йдеться в опублікованому дописі.

Також він попросив потурбуватися про свою родину.

Йду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд котрий був заготовлений спеціально для цього дня. Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині. Слава Україні.

Posted by Семен Семенченко on Friday, March 26, 2021

Як повідомляла Рубрика, 24 березня СБУ затримала Семенченка й "агента" НАБУ за підозрою в організації "ПВК".

25 березня СБУ оприлюднила аудіозапис та листування, у якому Семенченко та Шевченко домовляються про купівлю російської зброї

У свою чергу журналісти-розслідувачі стверджують, що ПВК Семенченка впродовж останніх років працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

26 березня "агенту НАБУ" Євгенію Шевченку, якому закидають співучасть у створенні незаконного збройного формування, відправили під арешт на два місяці.

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