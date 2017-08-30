Семенченко анонсировал новый этап блокады Донбасса

Нардеп Семен Семенченко объявил о скором начале второго этапа блокады Донбасса, передает ZIK.

"На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами легализована Указом Президента и решением СНБО. Также на сегодняшний день есть серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики. В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта, что пополняло его бюджет, это первое", - отметил Семенченко.

Второе достижение блокады, как говорит народный избранник, это то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США - в стране, которая с нами не воюет.

"Сейчас мы переходим ко второму этапу. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества", - отметил нардеп.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что действия народного депутата, участника торговой блокады Донбасса Семена Семенченко пошли на пользу России. Он отметил, что потеряв возможность использовать уголь, который добывают на неподконтрольных территориях Донбасса, Украина понесла немалые финансовые убытки. Премьер считает, что инициированная нардепом торговая блокада Донбасса была направлена против государства.

Источник: segodnya.ua

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