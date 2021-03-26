Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. Сьогодні Печерський районний суд Києва планує розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Про це Семенченко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії.... Суд сьогодні о 17:00 Володимирська 15. Звичайно ж Печерський", - написав Семенченко.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.