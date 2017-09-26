Семья Порошенко поздравила его с Днем рождения и записала трогательное видеообращение (видео)

Президент Петр Порошенко празднует во вторник свое 52-летие. Семья президента не обошла стороной такое важное событие в жизни мужа, отца и деда и записала трогательное видеообращение, которое показали на странице Фонда Порошенко в Facebook.

В записи праздничного обращения к президенту принимала участие вся его семья - и жена Марина, и сын Алексей, близняшки Александра и Евгения и даже его невестка Юлия - жена Алексея. Президент родился 26 сентября 1965 года в Болграде (Одесская область). На внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года Порошенко был избран главой государства в первом туре, получив 54,7% голосов избирателей.

Всего на этих выборах проголосовали 59,5% избирателей (в 36 из 225 округов Донбасса и Крыма выборы не состоялись), при этом за Порошенко проголосовало больше всего избирателей во всех регионах и в заграничном округе.

Инаугурация Порошенко состоялась 7 июня 2014 года.

Он также является самым молодым Президентом Украины, поскольку Леонид Кравчук стал главой государства в 57 лет, Леонид Кучма - в 55 лет, Виктор Ющенко - в 50 лет, Виктор Янукович - в 59 лет, а Порошенко - в 48 лет.

Как сообщали Українські новини, Президент Петр Порошенко в понедельник празднует свое 51-летие. Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде (Одесская область). Пост Президента он занимает с 7 июня 2014 года. Напомним, в Фонд президентов Украины Порошенко передарил 205 подарков. Также Банковая поздравила Порошенко анимацией с Мэрилин Монро.

