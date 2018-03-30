Семья Розенблата заработала за год 12 млн грн, а Поляков меньше миллиона

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат (внефракционный) задекларировал 2 млн гривен доходов, его супруга - 9,9 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В частности 254,8 тыс. гривен дохода Розенблата составила зарплата, 402,4 тыс. гривен - гонорары от научной деятельности в Германии, а 867,5 тыс. гривен - доход от предоставления имущества в аренду.

Депутат владеет 50% жилого дома площадью 270 кв. м, 2 земельных участков (1 188 кв. м и 95 кв. м) и застроенного земучастка (35 кв. м) в Германии, бесплатно пользуется жилым домом (700,6 кв. м) и земучастком (7 500 кв. м) в Житомире и арендует квартиру (51,9 кв. м) в Киеве.

При этом недвижимость в Житомире, согласно декларации за 2016 год, принадлежала Розенблату.

Он задекларировал 1,7 млн долларов наличных средств.

Жена Розенблата владеет земучастком (14 953 кв. м) и жилым домом (74,6 кв. м), а также 2 автомобилями: Jaguar XK S coupe 2007 года выпуска и Mercedes- Benz S500 L4M 2010 года выпуска.

Она задекларировала 1,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности, 576 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества, а 7,7 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости.

Жена не предоставила информацию о сумме наличных средств, зато одолжила 39,7 млн гривен своим компаниям "Галиевский маслозавод", "Фаворит компани" и "Фаворит девелопмент компани".

В то же время депутат ВР Максим Поляков (фракция "Народный фронт") задекларировал 831,8 тыс. гривен доходов и 912 тыс. гривен внесенного за себя залога согласно решениям суда за 2017 год.

252 тыс. гривен дохода составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 103,7 тыс. гривен - компенсация за аренду номера в гостинице "Киев", а 223,2 тыс. гривен - доход от отчуждения движимого имущества.

Депутат владеет земельным участком 9 132 кв.м в Черкасской области, он зарегистрирован в квартире площадью 48,9 кв.м в Умани (Черкасская область) и проживает в квартире (227,2 кв. м) в Киеве.

Поляков задекларировал автомобиль BMW X5 2013 года выпуска, серьги и кольцо Tiffany, а также часы Rolex SA и Ulysse Nardin.

Также он имеет 250 тыс. долларов наличных средств.

Поляков не имеет счетов в банке.

Жена задекларировала 10,3 тыс. гривен социальной выплаты на ребенка, 21 тыс. долларов наличными и квартиру (57,3 кв. м) в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в феврале САП завершила расследование уголовного производства в отношении депутатов Рады Максима Полякова ("Народный фронт") и Розенблата по подозрению во взяточничестве.

Ранее суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет.