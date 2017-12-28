Сенченко: Бывший командующий Внутренними войсками Украины приказал снайперам стрелять по Майдану

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк якобы отдал команду снайперам стрелять по активистам на Майдане в Киеве. Такое заявление сделал глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко во время проведения заседании суда по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам Сенченко, в день, когда на Майдане произошла трагедия, ему "позвонил первый заместитель Внутренних войск Украины Сергей Коноплянник".

"Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского…. В районе 9 утра с правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, ребят в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хоть кто-то пошатнется в рядах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - рассказал Сенченко.

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