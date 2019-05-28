Сенченко заявил, что уходит из "Батьківщини"

Экс-народный депутат трех созывов Андрей Сенченко сообщил, что собирается сосредоточиться на формировании нового политического движения, которое объединит патриотов Украины в противостоянии с Россией.

Один из соратников главы всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко экс-нардеп Андрей Сенченко заявил о выходе из партии. Об этом политик написал в своем Facebook.

Он объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины, и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батьківщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с [главой политсилі] Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. Не надо искать конфликтов - я с большим уважением отношусь к Юлии Владимировне, ее вкладу в развитие украинского государства и попытке сделать украинцев счастливыми. Уверен, она и в дальнейшем будет упорным на этом пути. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются. Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира, без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебной к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины", - заявил нардеп.

Он считает, что Украине необходима политическая сила, которая бы объединила патриотов.

"Стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения. Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины", - написал Сенченко.

Андрей Сенченко - уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI и VII созывов. С 1993-го по 1997 год - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. Сейчас является председателем общественного правозащитного движения "Сила права", которая с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов в области безопасности и международного права.