Сенцов про підозру у зраді Медведчуку: Хто тепер скаже, що цього неможливо було зробити раніше?

Український режисер Олег Сенцов заявив, що підозра в зраді народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Вікторові Медведчуку є офіційною позицією України. Про це він написав 11 травня у Facebook.

"Медведчук - держзрадник. Тепер уже це офіційна позиція держави. Хто тепер скаже, що цього неможливо було зробити раніше?" - написав режисер.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру в держзраді нардепам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасові Козаку.

Їх також підозрюють у замаху на пограбування національних ресурсів в українському Криму.